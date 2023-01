Eletto in Italia | non parla italiano Intervista assurda | Meloni sconcertata | Video

Pagella Politica

... seduto al Congresso come rappresentanteper il 3 ° distretto di New York. Al che, si chiede ...6 per 100.000 abitanti, il più alto nella storia da quando sono disponibili i dati (inè di ...Emilio Nappa, arcivescovo titolaredi Satriano, sabato 28 gennaio. La santa messa di ... Già a servizio della Santa Sede presso la Nunziatura apostolica income collaboratore locale dal ... La burrascosa elezione dei membri laici del Csm Biologico Marche: eletto all'unanimità il comitato esecutivo e inizia l'operatività del bio-distretto più grande d'Europa. (ANSA) ...«Lotteremo, lavoreremo in Calabria e in Italia per cambiare in meglio la vita di chi quotidianamente onora il nostro Paese con il suo lavoro» ...