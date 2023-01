Elena | morta nel rogo in psichiatria | “Estintori e manichette non furono usati correttamente”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Bergamo. Orientarsi nell’inferno delle fiamme non è stato facile, anzi: a tratti è stata una missione impossibile, raccontano i vigili del fuoco di Dalmine, i primi ad arrivare velocemente sul posto. “Dovevamo procedere in fila indiana, tenendo una mano sulla bombola d’ossigeno del compagno davanti per non perdere il contatto. Il fumo era denso, la visibilità zero e il suono dell’allarme faceva molto rumore”. La mattina del 13 agosto 2019 non è stato facile raggiungere la camera 107, situata al terzo piano del reparto didell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Da lì sono partite le fiamme e lì era contenuta a lettoCasetto, la 19enne di origini brasiliane residente a Osio Sopranell’incendio che lei stessa, tormentata dal mal di vivere, avrebbe provocato servendosi di un accendino nascosto nelle parti intime. I ...

Fanpage.it

Come già saprete, Suor Angela si vedrà di meno in questa stagione, perchéSofia Ricci ha ... ha confessato di aver avuto una madre suicida e che, quando questa è, Irene ha sofferto molto. ...Sono quindici i medici del policlinico Vanvitelli e dell'ospedale Santobono di Napoli indagati per la morte diCella, la bimba di tre anni e mezzo deceduta la scorsa settimana nell'ospedale pediatrico di Napoli. Lo riporta Il Mattino. L'indagine è scattata dopo la denuncia presentata dai genitori della ... Elena Cella morta a 3 anni e mezzo in ospedale a Napoli: indagati ... La famiglia della piccola Elena Cella, la bimba di tre anni e mezzo deceduta la scorsa settimana in ospedale ha presentato una denuncia in relazione alla La famiglia della piccola Elena Cella, la bimb ...La storia della bambina ebrea italiana morta a dieci anni ad Auschwitz in un cortometraggio che andrà in onda il 27 gennaio ...