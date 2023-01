Edilizia scolastica | dalla Regione 62 287 € per Monreale | 1 252 988 € per la provincia di Palermo

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza le scuole. Ed è così che sono stati stanziati 15 milioni di euro dal governo regionale, a valere su fondi Po Fesr 2014/2020, al fine di dotare tutti i plessi scolastici della Sicilia della certificazione di vulnerabilità sismica, documento necessario per ottenere finanziamenti pubblici, a partire da quelli del Pnrr, per ristrutturazioni e interventi die per migliorare la sicurezza delle strutture. I fondi verranno ripartiti agli enti locali proprietari dei plessi scolastici, fissando tempi certi per l’accettazione del finanziamento e per le indagini necessarie alla classificazione sismica da concludersi entro la fine dell’anno scolastico in corso. «L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza le strutture scolastiche della Sicilia – dichiara il presidente Schifani – Troppo spesso, in ogni parte d’Italia, avvengono ...