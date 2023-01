Ecologisti? No | eco-dementi | ecco come riducono i Suv | Foto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È mattina presto in via Mameli, a Milano, non lontano dal centro. Una strada ampia, con le aiuole curate piene di fiori, dove auto, moto e biciclette convivono senza problemi. Il blitz del collettivo delle suv-versive (con lo schwa sulla “e” finale, ndr), va in scena quando il quartiere ancora dorme. Sgonfiano le gomme dei suv parcheggiati, qualcuna la tagliano anche, e lasciano un volantino sui parabrezza. Rivendicano il vandalismo. «Non ce l'abbiamo con te ma con la tua auto di lusso», si legge nelle prime righe del foglio. È uno stillicidio di ruote a terra. Ci sono genitori che non riescono a portare i figli a scuola e signori e signore che non sannoarrivare al lavoro. Tutti a piedi. Colpevoli di aver un suvmacchina e costretti a mettere mano al portafoglio (almeno 300 euro per due gomme, in modo da rispettare l'asse). DEMONIZZAZIONE - ...

