È una cosa terribile Lo sfogo durissimo di Barbara D' Urso in diretta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Lapiù orrenda, veramente spiacevole, è quello che è accaduto":D'ha parlato di Gina Lollobrigida, di cui ieri ci sono stati i funerali, nel corso del suo popolare programma, Pomeriggio 5. La conduttrice ha fatto riferimento al fatto che alle esequie ci fossero non solo il figlio e il nipote dell'amata attrice, oltre a tutti i suoi amici, ma anche Francisco Javier Rigau, per il quale la Lollobrigida non ha mai speso parole carine. "Ci sono queste fazioni - ha detto la D'-. Immaginate oggi la gente che ha amato Gina, che era una donna stupenda, dolce, carina e semplice… Da una parte il figlio, il nipote e Rigau, contestato dalla folla, dall'altra l'avvocato e Piazzolla… Tutti quanti in guerra tra di loro”. Secondo la conduttrice di Pomeriggio 5, insomma, non è stato bello da vedere. E ...