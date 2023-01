È sempre super Sofia | Goggia trionfa nella discesa libera di Cortina

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il modo migliore per ripartire:dimentica la caduta di una settimana fa a St. Anton e sulla sua pista “di casa” divince ladel venerdì. Partita con il pettorale 7 all’indomani del miglior temposeconda prova,ha abbassato di 78 centesimi il tempo fissato da Breezy Johnson, che aveva settato il riferimento scendendo per prima. Nessuno l’haata, fino a quando è arrivata. Dopo una prima parte con inclinazioni al limite in cui ha guadagnato poco,parte finale della pista la velocità della bergamasca ha fatto la differenza. Ad avvicnarsi più delle altre sono state la tedesca Weidle, terza a 36 centesimi, e la slovena Stuhec, dietro di soli 13 centesimi. Dopo ...

