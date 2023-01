(Di venerdì 20 gennaio 2023) E dunque- Tsitsipas, come pronosticato alla vigilia, il più atteso degli ottavi di finale, almeno dalle nostri parti. Se l'azzurro se l'è vista brutta nel suo terzo turno contro Fucsovics,...

La Gazzetta dello Sport

A seguire, giovedì 26 gennaio, in seconda serata, ' Il Pianista ', venerdì 27 gennaio, in day - time, ' La 25a', sabato 2, in prima serata, ' Schindler's List ' di Steven Spielberg. A seguire, ...Difficilmente ciuna crescita, almeno nella prima metà del 2023. " Sebbene le pressioni inflazionistiche si attenueranno gradualmente, l'impatto degli aumenti dei tassi di interesse, il ... E ora sarà Sinner-Tsitsipas! Cade anche Medvedev, Aliassime avanti