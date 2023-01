È nato Soren | il secondo figlio di Megan Montaren

(Di venerdì 20 gennaio 2023)è mamma bis. Ad annunciarlo è stata l’attrice stessa con un tenero post su Instagram, pubblicato ad alcuni giorni dal parto. “Benvenuto piccolo. 16/01/2023“, ha scritto, a corredo di un’immagine del bebé. Classe 1987,è già mamma di Kael,ad aprile del 2017 dalla sua relazione con il biologo Gorka Ortúzar, a cui è legata dal 2013. Ora i due, che si sono conosciuti anni fa durante una gita in montagna, hanno dato il benvenuto algenito. Alcuni mesi fa, sempre via social, l’attrice aveva dichiarato il suo amore per il compagno dedicandogli un post in occasione del suo compleanno. “Per altrettanti giri attorno sole al tuo fianco. Ti amiamo Gorks“, aveva scritto. Sia lui che il fratello maggiore (quattro anni, quasi ...

