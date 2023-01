È morto David Crosby | uno dei grandi del rock | la scomparsa improvvisa ha sconvolto il mondo della musica

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildice addio a unssimo simbolo del, fondatore dei The Byrds, èall’età di 81 anni. La notizia è stata data dalla moglie, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety, testata di spettacolo, ed ha dichiarato: “È con grande tristezza, dopo una lunga malattia, che il nostro amatoCrozse ne è andato. È stato circondato amorevolmente dalla moglie Jan e dal figlio Django. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sualeggendaria”., nonostante gli 81 anni d’età, era ancora in piena attività: anche i suoi profili social erano molto attivi e promuovevano la sua attività ...

Virgilio Notizie

... era la giovane America degli anni '60 e '70, tra riff rock - folk e paradisi artificiali:... Con cinque album dal 2014, il californiano dai lunghi capelli bianchi,oggi a 81 anni, aveva ...Per chi ne ha conosciuto e amato la musica,Crosby era non solo un grande autore e membro di ...nella notte di mercoledì, così ha detto la cognata senza aggiungere per ora altri particolari,... Morto David Crosby, il grande chitarrista e cantautore americano è scomparso all'età di 81 anni Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...30 anni fa moriva stroncata dal cancro Audrey Hepburn. La sua vita tra cinema, amori e il sodalizio con Givenchy ...