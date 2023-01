È morto David Crosby | la moglie | Continua a vivere nella sua musica leggendaria

la Repubblica

Il veterano del rock statunitenseCrosbyall'et di 81 anni. Lo riporta la Bbc. Il cantautore stato fondatore di due delle pi grandi band degli anni Sessanta: The Byrds e Crosby, Stills and Nash. La sua carriera lo ha visto ...E'a 81 anniCrosby, veterano del rock - folk americano. Il cantautore, fondatore dei Byrds e dei Crosby, Still and Nash", era malato da tempo. Per una generazione ha rappresentato l'America ... David Crosby è morto. Addio alla voce libera e ribelle tra i grandi del rock , aveva 81 anni Nel 1966 avvenne l'incontro con Stephen Stills, anch'egli senza un gruppo con cui suonare. Presto i due iniziarono una collaborazione informale e a loro si unì Graham Nash che aveva da ...Il musicista David Crosby è morto a 81 anni: era stato tra i fondatori dei The Byrds e Crosby, Stills and Nash. Un ricordo dell'artista.