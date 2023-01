E' morto David Crosby | il rocker americano aveva 81 anni | il ricordo commosso di Graham Nash

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Èa 81, il leggendario, fondatore di una delle più grandi band degli'60, The Byrds and, Stills &. Ad annunciare la scomparsa dila ...

la Repubblica

... uscito poco prima delle scorse feste, fosse un tacito addio alle scene diCrosby, venerato ... Giovedì, abbiamo amaramente scoperto che si trattava invece di un addio, e basta: Crosby è, al ...all età di 81 anniCrosby , cantautore e chitarrista che ha fatto la storia del folk rock . Le cause del decesso sono ancora sconosciute e il musicista è stato fino all ultimo su Twitter , ... David Crosby è morto. Addio alla voce libera e ribelle tra i grandi del rock (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il veterano del rock statunitense David Crosby è morto all'età di 81 anni. Lo riporta la Bbc. Il cantautore è stato ...Il veterano del rock statunitense David Crosby è morto all'età di 81 anni. Lo riporta la Bbc e lo conferma la rivista Rolling Stone, che cita una fonte vicina all'artista. Il cantautore è stato fondat ...