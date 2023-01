È morto David Crosby | addio alla leggenda del rock americano

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È scomparso a 81 anni ladel. Fondatore negli anni ’60 dellerie band The Byrds e Stills and Nash, il cantautore è stato inserito per ben due volte in carriera nellaand Roll Hall of Fame. A Variety sua moglie ha assicurato checircondato dall’affetto dei suoi famigliari. «La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musicaria», ha aggiunto. Appena otto mesi fa, l’artista aveva annunciato di voler interrompere le sue esibizioni dal vivo: «Sono troppo vecchio per farlo ancora – aveva detto – Non ho la resistenza e la forza». In quell’occasione però aveva assicurato ai suoi fan di aver lavorato tantissimo in studio di registrazione: «Ho ...