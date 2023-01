Droga | dopo l’arresto del marito | scattano le manette anche per moglie e figlio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre giorni fa, a Mugnano di Napoli, i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Napoli avevano arrestato Raffaele Marrone: a casa del 46enne, arrestato assieme ad altre tre persone in un blitz a largo raggio, erano stati rinvenuti e sequestrati 4.495 euro in contanti e 100 grammi di hashish. Ieri i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano sono ritornati nell’appartamento dell’uomo arrestando questa volta il23enne, incensurato, e la madre del ragazzo nonchédi Marrone, Dora D’Aria, 42 anni, già nota alle forze dell’ordine. I militari hanno trovato nella disponibilità del 23enne 800 euro in contanti e due borse con all’interno 600 dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di un chilo e mezzo di. Nella disponibilità della donna, ...

Droga, carabinieri tornano a casa sua due giorni dopo l'arresto: in manette anche moglie e figlio Prosegue senza sosta l'attività della Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli dedicati in tutte le zone d ...L'arresto è scattato a Mugnano di Napoli, dopo il blitz. A casa di un 46enne, arrestato insieme Con altre 3 persone nell'operazione ad ampio raggio, erano stati rinvenuti ...