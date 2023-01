Dramma nel calcio | Issaka Coulibaly ritrovato morto in un capannone

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Unha sconvolto il mondo del: è, 27enne del Togo, in Italia come rifugiato. Era scappato dalla miseria per inseguire la passione e il sogno del. Giocava nel Piccione, una squadra milanese di Seconda categoria, nel ruolo di portiere. In Italia hala voglia di vivere, ma anche la morte: è statosenza vita in unabbandonato a Milano,di freddo. La notizia è stata ufficializzata, attraverso un lungo messaggio sui social, dal St. Ambroeus FC. Il comunicato “Abbiamo appreso con estremo dispiacere della morte diCoulibay, il portiere di una squadra di amici che qualche volta è venuto ad allenarsi con noi negli scorsi anni. ...

