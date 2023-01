Dove vedere Salernitana-Napoli in tv e streaming

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 20 gennaio 2023)– Dopo la vittoria per 5-1 contro la Juventus in casa e lo scivolone in Coppa Italia contro la Cremonese, c’è tanta curiosità di sapere come scenderà ilin campo nella sfida di campionato a Salerno contro i granata di mister Nicola. Sfida delicata questa che vede protagoniste le due squadre campane di Serie A. Gli azzurri per continuare la fuga scudetto, approfittando anche dei due big match tra Juventus e Atalanta e Lazio-Milan. Laper ripartire dopo la clamorosa sconfitta a Bergamo per 8-2 contro l’Atalanta. Un Arechi infuocato quello che attende gli azzurri domani alle ore 18:00, sfida che si preannuncia davvero spettacolare soprattutto per il calore dei tifosi granata che tengono particolarmente a questa partita. Nel ...