Dov’è finito il reggiseno di Aida Yespica? Sono partite le “ricerche” bollenti

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildiè scomparso per l’ennesima volta. Un po’ a malincuorele, pur senza grossi risultati.non è nuova a certi tipi di foto. Se si parla di lei si può stare tranquilli del punto preciso in cui andrà a parare. Eleganza e sensualitàle sue due armi migliori, e se la situazione lo richiede lei non ha alcuna paura di usarle. Ansa FotoDi recente è stata protagonista di un avvenimento meraviglioso. Un evento che le ha davvero scaldato il cuore. Aspettava da tanto questo momento, e finalmente è arrivato. In tutto il suo splendore verrebbe da dire. Lo scorso Natale lo ha trascorso in una meta di eccezione: Miami. Ma la cosa più bella non è la location in sé. Non solo quella ...