Doppio bando del Ministero della Difesa | doppia occasione imperdibile!

Il Sole 24 ORE

Il secondoattivo Il secondodel Ministero della Difesa cerca sessantadue ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei vari corpi della Marina Militare ripartiti in 36 ...... nelle aree non interessate dai lavori (con temporaneo ripristino delsenso di circolazione),...delle opere programmate dal Comune di Ferrara per l'area ex Mof - Darsena e finanziate dal... Torri, ex manicomi, conventi e caserme, bando aperto per trovare gestori Mercoledì 18 gennaio erano più di cinquanta i presenti in Sala Visconti e oltre una trentina i collegati da casa per ascoltare l’articolata relazione che ...Nel 2022 sono state finanziate 34 iniziative con 5,2 milioni, a fronte di una richiesta di aiuto di 20 milioni da parte delle organizzazioni ...