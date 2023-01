Dona il polmone al figlio di 5 anni | il papà ha lasciato la Rianimazione

Agenzia ANSA

L'ultimo trapianto dida vivente in Europa è stato svolto 10 anni fa in Germania. L'uomo è entrato per primo in sala operatoria verso le sette di mattina del 17 gennaio scorso. N ella sala ...E' accaduto all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato eseguito il primo trapianto dida vivente in Italia. A causa di questa malattia, il padre aveva già donato al piccolo il ... Papà dona polmone al figlio di 5 anni, è il primo trapianto da vivente Il padre che ha donato un polmone al figlio di 5 anni è uscito dalla rianimazione e sta bene: si tratta del primo trapianto di polmone in Italia da ...Il trapianto. Il direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII: «Un orgoglio essere stati i primi in Italia, lavoro di squadra». I medici: per il bambino il percorso sarà più lungo, ma c’è ottimis ...