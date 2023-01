Domitys Quarto Verde | tre anni di co-housing per una terza età di tutto rispetto

L'Eco di Bergamo

Nei mesi di dicembre e gennaio,Verde , la soluzione abitativa innovativa per la silver age , ospiterà la seconda edizione della mostra di Croce Rossa Italiana - Comitato di Bergamo . Il titolo della manifestazione ...Un grande evento, per festeggiare Ragazzi On The Road , il progetto che in 15 anni ha educato oltre 850 giovani all'importanza della prevenzione e della sicurezza sulle strade del nostro territorio. È ... Domitys Quarto Verde: tre anni di co-housing per una terza età di ... Oggi l’evento per il 3° anniversario della struttura di Bergamo basata sull’invecchiamento attivo. La direttrice Coppi: «Abbiamo portato in Italia la rivoluzione dei Senior Serviced Residence andando ...Vai chama-se Domaine de Vilamoura e será um empreendimento com 159 apartamentos direcionados para o turismo sénior. A primeira pedra do projeto foi lançada esta quinta-feira (19 de janeiro de 2023), e ...