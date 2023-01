Domenica In | anticipazioni 22 gennaio 2023 | tutti gli ospiti di Mara Venier | l’intervista ad Andrea Piazzolla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Come ogniche si rispetti l’appuntamento per i telespettatori di Rai 1 è solo uno. Ed è quello conIn, il salotto televisivo di, che è pronta ad accogliere in studio tanti, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera, ripercorrendo i successi, all’amore. Ma cosa vedremo nella ventesima puntata in onda, salvo cambiamenti del palinsesto,22a partire dalle 14? Ecco tutte le. Lo spazio dedicato a Gina Lollobrigida aIn Stando alleriportate da Tvblogo, la puntata disarà in buona parte dedicata a Gina Lollobrigida, la bersagliera, la diva del cinema ...