Domattina seduta di rifinitura e convocati per la gara di Reggio Calabria

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La prima squadra si è allenata all’antistadio questa mattina. Lavoro personalizzato per Raul Moro e Alfredo Donnarumma, ancora influenzato invece Marino Defendi. Per Luca Ghiringhelli terapie in infermeria a causa di un affaticamento muscolare del polpaccio destro.per i rossoverdidi(al Giorgio Taddei a partire dalle 10.00 e a porte chiuse), lista deie partenza per.Ricordiamo che al Granillo, con la Reggina, di gioca sabato 21 gennaio alle 14.00. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

