Il Foglio

Dalla Spagna Bonazzoli Nome a sorpresa Tutto da capire, i piani si stanno facendo, ma resta l'ennesima occasione diche X o Y ci blocca il mercato. Una routine rassicurante, alla fine, ...Per questo siamo felici di accettare l'invito del comune di Cori pere restituire una ... Quello chedire con forza alle giovani e ai giovani è che esiste una realtà pronta ad ... Dobbiamo raccontarci come siamo stati, non come gli eroi che non eravamo Prima di tutto, dobbiamo essere esempi di resistenza e di fragilità: il fondamento dell'Umanesimo, che prevede il rispetto di sé e dell’altro, una generosità e capacità di donarsi e in primis di amare ...La partita contro il Bologna è andata come sarebbe dovuto andare l’inizio dell’anno. Partiamo da qui: quel tipo di gestione (a parte gli ultimissimi minuti), di concentrazione, di stare in partita è e ...