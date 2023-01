“Distrutto un mezzo corazzato e catturati missili italiani in uso all’esercito ucraino” | scrive l’Ambasciata russa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Per la seconda volta in poche settimane, attraverso la sua Ambasciata a Roma, il Cremlino è tornato a sottolineare l’apporto bellico che il nostro paese starebbe assicurando all’Ucraina, nel confitto contro la Russia.: “un veicolo‘Iveco Lmv 4×4’ di fabbricazione italiana, in uso” Se la prima volta la ‘denuncia’ riguardava la presunta presenza sul suolodelle ‘proibite’ mine di fabbricazione italiana (cosa poi smentita dal ministro Crosetto), stavolta – sempre accompagnando delle foto – i diplomatici di Mosca parlano di “Un veicolodell’esercito‘Iveco Lmv 4×4’ di fabbricazione italiana che è statodurante l’operazione ...

AGI - Agenzia Italia

