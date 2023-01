Dire | fare | curare | il nuovo singolo di Alex W e Sophie and The Giants

Leggi su zon

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È disponibile da pochi istanti su tutte le piattaforme digitali e in radio ildiW, “” con il featuring della star internazionaleand Thee prodotto da Room 9 (21CO/Artist First). Il brano del giovane cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra, finalista dell’edizione 2022 di Amici, la cui versione originale è inclusa nell’album “Ciò che abbiamo dentro” pubblicato lo scorso ottobre su etichetta 21co e distribuito da Artist First, trova ora una nuova veste internazionale. Unlook e unsound per il brano che grazie alla voce unica diand The, l’artista britannica dominatrice delle ...