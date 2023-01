Dipendenti pubblici | busta paga più bassa a gennaio Ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) C’è il forte rischio di una brutta sorpresa per i, i quali non solo potrebbero non trovarsi inil promesso aumento deciso in Manovra, ma persino un cedolino relativo al mese dipiù basso rispetto a quello del mese scorso. E’ il risultato del fatto che, a partire dal cedolino di2023, non verrà quasi certamente applicato lo sgravio contributivo del 2% riconosciuto in Manovra sugli stipendi d’importo inferiore a 2.692 euro, almeno fino a quando dall’Inps non arriveranno istruzioni in merito. Il previsto bonus Sono due gli interventi fondamentali che avrebbero determinato un aumento dellaanche per idella pubblica amministrazione: sgravio contributivo aumento dell’1,5% ...