Torino FC

Commentaprimo Monza - Sassuolo è il match del pomeriggio delle 15 della 19esima giornata di Serie A. Una gara importantissimai neroverdi di Alessio, piombati in un loop negativo che li ha di fatto risucchiati all'ultimo posto validola salvezza, a +6 dalla zona retrocessione. Situazione opposta la stanno ...Avellino . Non era un mistero l'interesse dell'AvellinoFederico, ma l'attaccante ha rinnovato il contratto che lo lega all'Ascoli . Al termine del match giocato al 'Liberati' contro la Ternana, l'attaccante aveva presentato le valutazioni in ... Dionisi per Fiorentina-Torino | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Monza-Sassuolo è il match del pomeriggio delle 15 della 19esima giornata di Serie A. Una gara importantissima per i neroverdi di Alessio Dionisi, piombati in un loop negativo che li ha di fatto risucc ...La suggestione Federico Dionisi è svanita ieri sera poco dopo le 18.30. Il capitano dell'Ascoli, giocando su due tavoli con il suo agente Roberto Ottaviani, ha accettato la proposta ...