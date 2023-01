(Di venerdì 20 gennaio 2023) TagsLapartirà per Napoli nella serata di sabato e raggiungerà il capoluogo campano per giocare un'altra importante sfida di campionato, la prima del girone di ritorno, in programma ...

Tiscali

... ma quella era un'altra squadra con uncoach. Proprio Bucchi e Pancotto sono ex del match con ... diretta su Elevensport, potrete seguire anche la web social cronaca suTv Sassari, 20 ...Quindi, come anticipato poc'anzi, si potrà operare soltanto uninserimento. Perciò, se ad ... c'è da registrare un tentativo 'disperato' dellaZagabria di riportarlo a casa, ma la Viola ... Dinamo, un altro scontro diretto TagsDinamoLa Dinamo partirà per Napoli nella serata di sabato e raggiungerà il capoluogo campano per giocare un’altra importante sfida di ...Il coach degli isolani, in vista della partita di domenica contro la GeVi Napoli, ha parlato delle condizioni fisiche dell'americano.