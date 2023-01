Difficile cacciare i russi entro l' anno Doccia fredda dallo Stato maggiore Usa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Guerra in Ucraina, la situazione militare è sempre più delicata. E intricata. Lo scontro sul campo tra le forze del Cremlino e quelle della resistenza ucraina non sembra destinato a risolversi in fretta. E adesso sono costretti ad ammetterlo anche i vertici militari statunitensi. Per questo ha preso direttamente la parola il capo dicongiunto Mark Milley. È moltoche l'Ucraina riesca avia idal proprio territorioil 2023. «Da un punto di vista militare, continuo a sostenere che, per quest', sarà molto, moltomilitarmente le forze russe da ogni centimetro di Ucraina occupata». Il capo diha anche ribadito ...