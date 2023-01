Di Gennaro | «I farmaci? Ci davano di tutto Le morti di Vialli e Mihajlovic hanno un impatto emotivo»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Dopo Dino Baggio, Raducioiu, Brambati, ora è Antonio Dia parlare della paura dei calciatori per le sostanze che assumevano negli anni 70 e 80. Il dibattito è cominciato dopo la morte di. A Repubblica Didice: «Il Micoren l’ho preso direttamente in campo. Era il 10 aprile 1977, il mio esordio in Serie A con la Fiorentina, contro la Juventus, a neanche 19 anni. Ero emozionatissimo. Dopo venti minuti si fermò il gioco per un fallo e il massaggiatore venne a darmelo». Scoprì che era vietato solo dopo la squalifica di Fontolan suo compagno di squadra al Verona. Lei dal 1976 al 1980 ha giocato nella Fiorentina. «Una squadra segnata dallepremature di tanti giocatori degli anni 70: Beatrice, Saltutti, Longoni, Ferrante, Mattolini. Un elenco impressionante. Ricordo perfettamente che alla ...

la Repubblica

Antonio Di Gennaro: "Ci davano tanti farmaci. Ora diteci cosa rischiamo" Dopo le dichiarazioni allarmate degli ex calciatori Dino Baggio e Massimo Brambati, parla l'ex centrocampista della Nazionale, ora commentatore Rai: