Corriere dello Sport

A Fanpage.it è stato un altro calciatore del passato come Alberto Di, che dal 1980 al 1997 ha giocato con Roma, Lecce, Fiorentina e Parma. Proprio in Emilia, negli anni d'oro del club ...... una trentina quelli che si sono costituiti parte civile - hanno espresso la loro... Come neldi Francesca Frediani, consigliere regionale Unione Popolare, M4O Piemonte: ' Abbiamo seguito ... Di Chiara e il caso doping: "Quelle bibite avevano colori strani...". La frase scatena una bufera L'ex calciatore del Parma e compagno di Dino Baggio ha detto la sua sul tema delle sostanze utilizzate dai calciatori negli anni '90 ...Il giornalista ha fatto sapere che l'ex corteggiatrice ha rifiutato un'intervista per altri impegni e ipotizza un ritorno a Uomini e Donne ...