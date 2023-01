DailyNews 24

Commenta per primo Metti la Supercoppa Milan -giocata a Riyad in Arabia Saudita e metti il palco d'onore dello stadio a disposizione delle ...ex - compagni di nazionale come Totti e Di. ...Luigi Di, ex centrocampista dell', racconta da Riad come vede il derby di Supercoppa tra il Milan e i nerazzurri e parla anche di ... Di Biagio: "Inter, ecco chi devi prendere" Il Comune di Palermo, attraverso AMG Energia, realizzerà un intervento di riqualificazione energetica con soluzioni tecnologiche di tipo solare termico, fotovoltaico e con sistemi di illuminazione led ...Il Comune di Palermo, attraverso la sua partecipata Amg Energia, realizzerà un intervento articolato di riqualificazione energetica con soluzioni tecnologiche di tipo solare termico, fotovoltaico e co ...