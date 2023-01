Deposito su cauzione | il Regno Unito annuncia l’avvio di un sistema per promuovere il riciclo di lattine e bottiglie di plastica

Il Fatto Quotidiano

In entrambi i casi, tuttavia, occorre registrarsi e fornire una garanzia, ovvero una, ... In questo tipo d'asta è obbligatorio versare uncauzionale, pari al 10% del prezzo della base ...... 3) il supporto a iniziative politiche, come l'introduzione del sistema disu(o DRS) per i contenitori di bevande (qui la classifica completa). Su 8 catene di supermercati , sette ... Deposito su cauzione, il Regno Unito annuncia l’avvio di un sistema per promuovere il riciclo di… Sono 26 gli immobili in vendita, frutto di lasciti o acquisdti pregressi e non più necessari. La scadenza per far pervenire le manifestazioni di interesse è il 3 febbraio ...Il Governo inglese dà finalmente il via libera (dal 2024) a un sistema di restituzione dei depositi (il DRS). Ma non includerà il vetro.