Depay | niente Inter | va da Simeone VIDEO

Chiamarsi Bomber

Che ormai hanno salutato, prossimo alla firma con l'Atletico Madrid, e devono dunque cercare un sostituto dell'olandese per il reparto offensivo. Barcellona,Correa ma nel mirino un ......al Sudtirol.10.27 - Memphisè già a Madrid: nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità.10.10 - La Juventus continua la caccia al nuovo ds: piacciono Massara e Campos.9.30 -McKennie ... Depay, niente Italia: lascia il Barça ma resta in Spagna Atletico, Soyuncu dopo Depay. I Colchoneros hanno sistemato l'attacco con l'olandese e pensano al turco per la difesa. Ma c'è un ostacolo.È fatta per il trasferimento di un giocatori negli ultimi giorni accostato insistentemente all'Inter. In Spagna si parla di un vero affare ...