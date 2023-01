Agenzia ANSA

Memphisda oggi è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. I 'Colchoneros' hanno ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese, classe 1994, dal Barcellona.è destinato a sostituire il portoghese Joao Felix, che è stato ceduto di recente al Chelsea. L'olandese si è legato all'Atletico Madrid allenato da Diego Pablo Simeone per due stagioni e mezzo e ......è arrivato a Madrid e si è diretto alla Clínica Universidad de Navarra per sottoporsi alle visite mediche: il giocatore è ormai a un passo dalla firma con l' Atletico Madrid . L'olandese... Depay lascia il Barcellona, giocherà nell'Atletico Madrid - Calcio (ANSA) - ROMA, 20 GEN - Memphis Depay da oggi è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. I 'Colchoneros' hanno ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese, classe 1994, dal Barcellona. Depay è ...Allontanate le voci di un suo possibile trasferimento in Italia, Memphis Depay ha firmato due anni e mezzo di contratto con l'Atletico Madrid.