Delio Rossi | Modello Napoli non facilmente esportabile Su Spalletti' '

(Di venerdì 20 gennaio 2023): "nonha una dote che pochi allenatori hanno..." A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto, allenatore. Queste le sue parole: “Sono cittadino onorario di alcune città, tra cui Salerno. Salernitana-è un derby sentito più dalla Salernitana che dal, ma è sempre un derby. -afferma- Non so cosa passa nella testa dei presidenti, credo che scegliere un allenatore sia una cosa importante. Parliamo di imprenditori che quando arrivano nel calcio si comportano diversamente rispetto a come fanno nelle loro aziende. Quando c’è un esonero vuol dire che la società ha ...

Fiorentina.it

Ha debuttato in prima squadra il 15 dicembre 2010 in Europa League contro il Losanna, sotto la guida dell'allenatore. Per lui una presenza in A col Parma e un lungo girovagare tra B e C ...A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex allenatore della Salernitana, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ... Delio Rossi: “Sirigu grande professionista. La Fiorentina può vincere una coppa” A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Delio Rossi, allenatore: “Sono cittadino onorario di alcune città, tra cui Salerno. Salernitana-Napoli è un derby sentito più ...StampaDomenica alle 18 si è disputata Atalanta-Salernitana. Il risultato finale è uno di quelli che si vedono molto raramente in Serie A: 8-2 per i padroni di casa. La Salernitana, già in difficoltà d ...