Deforestazione dell’Amazzonia | nel 2022 persi 10 | 5 milioni di km di foresta

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilè stato un anno nefasto per laamazzonica. Lo scorso anni infatti laha subito un’accelerazione ulteriore. A renderlo noto è l’istituto Imazon, no profit brasiliana che dal 2008 è impegnata alla conservazione dellapluviale.Nello specifico lo scorso anno si è registrato il quinto aumento consecutivo per quanto riguarda la. Ilè stato anche il peggiore degli ultimi 15 anni da questo punto di vista. Laha perso nell’ultimo anno oltre 10,5di chilometri quadrati.Il tema dellaè stato affrontato anche al Forum economico mondiale a Davos, ...