Davos | Lagarde | contro l' inflazione faremo il necessario

la Repubblica

E' uno dei temi forti emersi nell'ultima giornata del Forum economico di, durante la quale la presidente della Bce, Christine, è tornata ad ammonire su come l'inflazione resterà alta ...Contro l'inflazione "faremo ciò che è necessario" e la Bce "manterrà la rotta" della politica monetaria. Lo ha ribadito la presidente della Bce Christinedurante un panel del Forum economico mondiale. . Davos, Lagarde: "Inflazione ancora troppo alta, avanti rialzi tassi". Gentiloni: "Piano industriale Green in … Bce, Lagarde da Davos: il mio mantra è ‘mantenere la rotta’ La numero uno della Bce Christine Lagarde non ci pensa proprio a fare un dietrofront sui tassi e sulle scelte di politica… Leggi ..."La situazione deve essere in miglioramento se così tanti economisti dicono che la situazione non è più così cupa come precedentemente previsto".