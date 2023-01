Davide Nicola | “Domani sarà importante l’agonismo | lotteremo su ogni pallone sputando sangue”

Le parole di, allenatore della Salernitana, alla vigilia del derby contro il Napoli. I dettagliha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana - Napoli. PAROLE - "Credo che ...Commenta per primo Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Salernitana ,, ha diramato la lista dei convocati. Assenti Sepe, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Bronn e Fazio. Questo l'elenco completo. Portieri: Fiorillo, Sorrentino, Ochoa. Difensori: Bradaric, ...Il tecnico dei granata è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby campano: "Con l'Atalanta abbiamo preso una batosta, ma i grandi traguardi si raggiungono cadendo" ...“Credo che nella vita non si cresca mai attraverso i successi ma dalle batoste e per raggiungere grandi traguardi spesso è necessario cadere ...