Davide Donadei | la presunta amante rompe il silenzio e fa confessioni scottanti | “Vive nell’oscurità”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In queste ore, ladiha rilasciato un’intervista su Casa Pipol in cui ha fatto delledavvero molto interessanti. La ragazza in questione è Arianna, la ragazza con cui l’ex tronista di Uomini e Donne pare abbia tradito Chiara Rabbi più volte. La giovane ha deciso dire ilL'articolo proviene da KontroKultura.

Arianna Gianfelici , ex volto di Amici di Maria , intervistata da Casa Pipol ha svelato di essere stata conquando lui era ancora fidanzato con Chiara Rabbi (e prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ). L'amante divuota il sacco: "Morto di fig*!", ma accusa anche ...Se pensavate di aver già sentito tutte le cattiverie possibili da parte disu Oriana , vi sbagliavate, poiché anche nelle passate ore l'ex tronista ha dato il meglio di sè.ha ammesso di non sopportare la sua inquilina , ed in effetti lo ha dimostrato ... Gf VIP, Davide Donadei a Oriana Marzoli: «Magari vomiti, come dico io». Verranno presi provvedimenti per la pe GF Vip, Davide Donadei ci va giù pesante contro Oriana Marzoli: il motivo Il pubblico del Grande Fratello Vip ha notato da alcune settimane ...Davide ancora contro Oriana: "Vomiti Magari!", tutte le frasi shock raccolte sui social, il video. Saranno presi provvedimenti