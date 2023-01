(Di venerdì 20 gennaio 2023) Se pensavate di aver già sentitole cattiverie possibili da parte diDonadei su, vi sbagliavate, poiché anche nelle passate ore l’ex tronista ha dato il meglio di sè. Donadei ha ammesso di non sopportare la sua inquilina, ed in effetti lo ha dimostrato nel modo peggiore possibile.:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Al centro la coppia formata dall'ex NazionaleCandellaro, confermato e dal curriculum ... Il match di andata Con una formazionesegnata dagli infortuni avvenuti in fase di preparazione, il ...Per" è impossibile! Ho letto che un abbonamento mensile costa sui 1100. Questa spende 400 ... Tutti partono dal presupposto che abbia una macchina e quindi spostarsi nelle periferie,... Davide ancora contro Oriana: "Vomiti Magari!", tutte le frasi shock, video Donadei ha ammesso di non sopportare la sua inquilina, ed in effetti lo ha dimostrato nel modo peggiore possibile. Davide ancora contro Oriana: tutte le frasi shock Davide non ha mai neppure provato a ...L’amante di Davide Donadei vuota il sacco: “Morto di fig*!”, ma accusa anche la sua ex Chiara Rabbi, ecco cosa è successo prima del GF Vip.