David Crosby | un’icona americana “larger than life”

Agenzia ANSA

Per alcuni sarà cosi davanti alla notizia che a 81 anni se n'è andato, luce della California canterina, capofila e alfiere del suono della West Coast. Abbonati per continuare a leggere ...Chi era, la causa della morte del celebre chitarrista americano. Il musicista è scomparso all'età di 81 anni, L'articolo Chi era, causa morte del chitarrista americano: canzoni, vita ... Morto David Crosby, fondatore dei The Byrds e di Crosby, Stills and Nash Il celebre musicista David Crosby si è spento a 81 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. Tutto quello che c'è da sapere.È morto David Crosby. Il musicista che ha contribuito a plasmare il rock, il folk-rock, il country-rock e la canzone d’autore americana a partire dagli anni ’60 se n’è andato giovedì 19 gennaio. Aveva ...