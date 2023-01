David Crosby | l' icona della musica è morta a 81 anni

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'all'età di 81dopo una lunga malattia, la notizia è stata comunicata dalla moglie.è morto all'età di 81, l'aveva cantato con The Byrds e fondato un memorabile gruppo con Stephen Stills e Graham Nash, a cui si era poi aggiunto Neil Young. La triste notizia è stata annunciata dalla moglie Jan, con un comunicato. L'annuncio dichiara: "Annunciamo con grande tristezza, dopo una lunga malattia, che il nostro amato(Croz)è morto. Era circondato in modo amorevole dalla moglie e anima gemella Jan e dal figlio Django. Anche se non è più con noi, la ...

TGCOM

È scomparso a 81 anni la leggenda del rock americano. Fondatore negli anni '60 delle leggendarie band The Byrds e Stills and Nash , il cantautore è stato inserito per ben due volte in carriera nella Rock and Roll Hall of Fame. A Variety ...Il mondo della musica e del rock piange. Il famoso chitarrista e cantautore americano è morto a Seattle all'età di 81 anni. Lo ha annunciato la moglie. Il cantautore è stato fondatore di due delle più grandi band degli anni ... David Crosby, morto a 81 anni il chitarrista e cantautore statunitense (Adnkronos) - Il rocker americano David Crosby è morto all'età di 81 anni. Ne ha dato la notizia il suo agente. Il cantante è deceduto circondato dall'affetto della sua famiglia, e "la sua eredità con ...Lutto nel mondo della musica: è morto il chitarrista David Crosby, cofondatore dei Byrds e dei Crosby, Stills, Nash and Young. Aveva 81 anni ...