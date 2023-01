David Crosby | è morto il mitico rocker

la Repubblica

Dagli anni Sessanta il leggendario cantante, musicista e cantautore ha rivoluzionato la canzone americana, dagli esordi nei Byrds all'incontro con Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young, fino alla ...Il veterano del rock statunitensemorto all'et di 81 anni. Lo riporta la Bbc. Il cantautore stato fondatore di due delle pi grandi band degli anni Sessanta: The Byrds e, Stills and Nash. La sua carriera lo ha visto ... David Crosby è morto. Addio alla voce libera e ribelle tra i grandi del rock Un'icona rock senza tempo ci ha lasciato. Un gigante della musica. David Crosby, cantautore, cantante e chitarrista fondatore di Byrds e Crosby, Stills & Nash (poi Crosby, Stills, Nash & Young), è mor ...