Dani Alves shock! Il brasiliano arrestato per molestie sessuali

Fanpage.it

è stato arrestato a Barcellona con l'accusa di molestie sessuali. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il 39enne brasiliano ex giocatore di Barcellona, Juve e Psg, sarebbe stato ...Il calciatore brasilianoè stato arrestato dopo essere stato accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. La presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club di ... Dani Alves è stato arrestato: accusato di violenza sessuale su una donna di 23 anni Nell’ordinanza con cui ha disposto la custodia cautelare in carcere dei tre giovani, la gip ha scritto che “è emerso che non era la prima volta che accadeva quanto capitato” alla ragazza. L’inchiesta ...Dani Alves è stato arrestato. L'ex terzino della Juventus, ora in forza ai messicani del Pumas, è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale. Alves si trovava a ...