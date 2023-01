Dani Alves è stato arrestato | accuse pesantissime al brasiliano

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Una brutta vicenda fuori dal campo per, il calciatorearree lesono gravissime. L’ex Juventus e Barcellona è accusato di aver abusato sessualmente di una donna in Spagna e la presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club. E’ quanto riferito dalla Polizia all’Associated Press. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’ l’ex calciatore si è consegnato questa mattina davanti ai Mossos d’Esquadra. Dopo aver rilasciato una dichiarazione, ilè uscito dal commissariato a bordo di un’auto della Polizia per essere portato alla Ciutat de la Justicia di Barcellona. L’accusa Secondo ledella ragazza,l’avrebbe toccata sotto la ...

