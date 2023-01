Dani Alves arrestato | accusato di molestie sessuali

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il calciatore brasilianoè stato. L’accusa mossa contro di lui è quella di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. Stando a quanto ha riferito la polizia all’Associated Press, la presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club di Barcellona.si è consegnato questa mattina davanti ai Mossos d’Esquadra. Il calciatore brasiliano è poi uscito dal commissariato a bordo di un’auto della polizia intorno alle 10 del mattino ed è giunto poi alla Ciutat de la Justicia di Barcellona dove andrà in tribunale. La ragazza che avrebbe subito la violenza era con alcuni amici a fare festa al night club Sutton. Ciò che ha raccontato alla polizia è che il calciatore 39enne l’avrebbe toccata sotto la biancheria intima senza il suo consenso. ...

Corriere della Sera

Terremoto nel mondo dello sport, arrestato: è accusato di violenza sessuale su una 23enne . Il calciatore è invischiato un una brutta vicenda presuntivamente avvenuta nella città di Barcellona . Da quanto si appende il brasiliano e ...... scatta un altro arresto eccellente nel mondo del calcio che ha fatto subito molto clamore: quello di. L'arresto diIl terzino, attualmente in forza alla squadra messicana dei ... Dani Alves arrestato a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale L'esterno destro brasiliano preso in custodia dai Mossos d'Esquadra al suo arrivo dal Messico: pesa una denuncia per tentata violenza sessuale ...Dani Alves, ec giocatore di Barcellona, Juventus e PSG è stato arrestato per una presunta violenza sessuale ai danni in un ragazza di 23 anni.