Dalla Russia | “Vertice con la Uefa per discutere dell’esclusione dei club”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Laincontrerà i rappresentanti della Federcalcio russa il 24 gennaio per toccare il temadeirussi dalle competizioni europee. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’. “Il 24 gennaio è prevista una riunione dei rappresentanti della Federazione russa e della, presso l’ufficio, in cui saranno discusse le potenziali opportunità di un ritorno deirussi e delle squadre nazionali alle partite internazionali”, ha riferito alla Tass una fonte. “Maxim Mitrofanov e Alexander Alaev (segretario generale della Rfu e presidente della Premier League russa) parteciperanno all’incontro”, scrive ancora l’agenzia russa. La possibilità, preannunciata dal presidente Alexander Dyukov, di sposare la Confederazione calcistica asiatica (Afc) vive una situazione di ...

ilmessaggero.it

Ci aspettiamo nelle prossime settimane un inasprimento della guerra con un aumento esponenziale degli attacchi via terra che andranno ad aggiungersi a quelli missilistici portatiin ...Gli ambienti governativi sottolineano che solo la superpotenza USA potrebbe difendere l'Europain caso di escalation. La Germania avrebbe poi dovuto sopportare le critiche dell'... Ucraina, l'aiuto segreto della Bulgaria: così Sofia ha salvato Kiev (di nascosto dalla Russia) I Balcani stanno affrontando sfide vecchie e nuove che potrebbero potenzialmente esacerbare l’instabilità esistente.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...