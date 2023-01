Dalla piovra all’idra | la moltiplicazione delle cybergang L’analisi di Swascan

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Come la mitologica idra a nove teste sconfitta da Ercole, sembra che il mondoransomware possieda un potere rigenerativo, capace di dar vita a nuove entità da ogni decapitazione apparentemente definitiva. L’avversario contemporaneo quindi non è più ladel crimine organizzato del mondo reale, che da una sola testa controllava più tentacoli, bensì il temibile mostro di Lerna della realtà virtuale, dal quale per ogni testa mozzata dall’eroe greco ne crescevano altre due. Grazie a un’analisi approfondita del SoC team di, questa mutazione epocale si mostra in tutta la sua potenziale pericolosità. Nelle pagine di questo rapporto, molto tecnico, si può capire infatti come quella che poteva sembrare la sconfitta di Lockbit 3.0 e di Babuk, due dei gruppi più attivi del mondo cyber criminale, ha ...