Dal gol al Milan all'approdo in Serie B | Adopo può già lasciare il Torino

378 giorni sono trascorsi fra il primo nonché ultimodel 2022 e il primo del 2023, l'anno della rinascita, dopo il grave infortunioquale l'attaccante si è ripreso con una forza d'animo e un ...Primo giocatore inglese con meno di 20 anni a segnare in tre edizioni di Bellingham ha segnato in tutte e tre le edizioni di Champions League disputate finora, a partireda record contro il ... Juventus-Monza 2-1: gol e highlights: decide il ritorno al gol di Chiesa Entrambe le formazioni sono in grossa difficoltà e cercano i tre punti per dare una svolta alla stagione. Sarà una partita d'attacco, il pareggio non serve a nessuno ...56' - Attacchi generosi ma caotici dell'Inter, che qui produce un cross in area sporcato tra le mani di Tantalocchi. 54' - Iliev ci prova! Il bulgaro entra in area dal lato ...