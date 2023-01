Dakota Johnson e la battuta sul cannibalismo di Armie Hammer | “Mi avrebbe potuta mangiare”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Per alcuni si tratta di una semplice, per altri di una vera e propria caduta di stile.è stata tra gli ospiti ieri della cena di gala “A Taste of Sundance” (il celebre festival indie creato da Robert Redford) per consegnare al regista italiano Luca Guadagnino – con il quale ha già collaborato due volte – il premio International Icon Award. Durante il suo intervento, l’attrice si è resa protagonista di unasuldi. “Luca mi ha chiesto di interpretare il ruolo della pesca, ma le agende dei nostri impegni non coincidevano“, ha esordito, riferendosi alla possibilità avuta di essere nel cast di Chiamami col tuo nome. “Grazie a Dio, altrimenti sarei stata un’altra delle ...

Luca Guadagnino è "l'epitome dell'icona internazionale". Ne è convinta, che ha definito così il regista di Bones and All alla serata inaugurale del Sundance Film Festival - la prima in presenza dopo tre anni di pandemia - nel consegnargli l'International ...- Pubblicità -ha dato il via al Sundance Film Festival 2023 con una presentazione inaspettata.è apparsa alla cena inaugurale di 'A Taste of Sundance' giovedì sera per consegnare al suo amico ... Sundance, Dakota Johnson premia Guadagnino e scherza sul ... L'attrice Dakota Johnson ha consegnato a Luca Guadagnino l'International Icon Award, approfittando dell'occasione per fare dello spirito sull'attore di Chiamami col tuo nome Armie Hammer Non si può ...